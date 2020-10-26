Maria ile Mustafa 25 Ekim 8. Bölüm HD Tek Parça ve 9. Bölüm Fragmanı İzle

"Kanla yazılan hikayeler kanla silinir, sevgiyle yazılan sevgiyle..."

Candemir Ailesi, Mustafa'nın yasını tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire'ye duygularını açık eder. Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?

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Maria ile Mustafa 7.Bölüm Özeti

Yapılanlar planlar iki aşığı ayıracak mı? Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir? Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir. Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.

Maria ile Mustafa 6.Bölüm Özeti

İki aile yeniden karşı karşıya geliyor! Kalp spazmı geçiren Kudret, herkesi çok korkutur. Bu durumu kullanarak Maria ile Mustafa'yı konağa gelmeleri için ikna etmeye çalışır. Maria'ya duyduğu nefret yüzünden iyice kontrolünü kaybeden Gonca öfkesini konağın çalışanlarından çıkarır. Babasının, karısı ve kızının önünde kendisini sürekli azarlamasına artık katlanamayan Şahin, Kudret'e beklenmedik sert bir tepki göster. Candemir Konağı'nda olanları duyan Haşmet Yalçınoğlu büyük bir öfkeyle harekete geçer.

Maria ile Mustafa 5.Bölüm

Maria ile Mustafa Kapadokya’dan kaçabilecek mi? Aşkları uğruna her şeyden vazgeçerek, Kapadokya'dan kaçmaya karar veren Maria ile Mustafa'yı Ürgüp çıkışında kötü bir sürpriz beklerken, Mustafa'nın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Gonca ise Nadire'nin son andaki çabasıyla yaşam mücadelesi verir. Candemir Konağı'ndaki herkes her iki olay nedeniyle derinden sarsılırlar. Galip, ilk günden beri peşinde koştuğu Maria'nın arazisini sonunda elde ederken, bunun karşılığında önemli bir bedel öder. Maria ile Mustafa'nın uzaklara gitmesine engel olmak isteyen Kudret, gösterdiği büyük çabanın bedelini ağır öder.