Maria ile Mustafa 13. son bölüm (29 Kasım) tamamı kesintisiz izle!

Maria ile Mustafa13. Bölüm "Umarım artık mutlu olursun Maria..."

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur. Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir? Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur.

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