Mardin'in kültürel değerleri kurslarda öğretiliyor

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince açılan meslek edindirme kurslarında şehrin kültürel değerleri kadınların ellerinde hayat buluyor.

Vatandaşa kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmalar yürüten belediye, kentin kültürel değerlerinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için de projeler uyguluyor.

Bu kapsamda 47 bin kadına meslek edindirme hedefiyle açılan Mardin Meslek Edindirme Kurslarına (MARMEK) katılanlara kente özgü kapı tokmağı, çarık, takunya, kilim, çiçekli kumaştan yöresel kıyafet, kilim ve duvar süslemeleri konusunda eğitim veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, MARMEK'in bugüne kadar yaklaşık 200 ücretsiz kurs açtığını söyledi.

Şehrin kültürel değerlerine hayat verdiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"MARMEK’in yapmış olduğu güzel çalışmalardan bir tanesi de şehrin tarihi kültürel değerlerine yeniden hayat vermesi oldu. Bu kapsamda özellikle unutulmaya yüz tutmuş kapı tokmakları, duvar süslemeleri, kilim, boyama, çiçekli kumaşla yapılan kıyafetler gibi tarihi değerleri gün yüzüne çıkardık. Açmış olduğumuz ücretsiz kurslarla kadınlarımıza öğreterek yok olmasının önüne geçtik."

Seramik Eğitmeni Necla Güneri de tarihi Mardin'in unutulmaya yüz tutmuş değerlerini gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, "Mardin'in tarihi kapılarında bulunan kapı tokmaklarını seramiğe çevirdik. Evlerde süs eşyası olarak kullanıldıkları için talep yoğun. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Sedef Bala da ücretsiz kurslara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.