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Mardin'de 1,2 milyar liralık yatırım yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Bakanlıklarımızın desteği ile 2017 yılında 1 miyar 200 milyon lira yatırım yaptık." dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 20:22
Mardin'de 1,2 milyar liralık yatırım yapıldı
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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince Söğütlü, Acırlı, Çavuşlu, Düzova ve Gelinkaya mahallelerinde asfaltlanması tamamlanan 171 kilometre yolun açılışı törenle yapıldı.

Yaman, Gelinkaya mahallesinde düzenlenen törende, Mardin'in hikayesini hep birlikte yazdıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı, hükümet ve kentteki her kesimden destek aldıklarını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni 650 milyon lira borç ile devraldıklarını kaydeden Yaman, "90 milyon lirasını ödedik. 470 milyon lira Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ettik. Bakanlıklarımızın desteği ile 1 miyar 200 milyon lira yatırım yaptık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Yaman, 2018 yılının programını şimdiden yaptıklarını, yol çalışmalarında çıtanın yükseldiğini aktararak, 2018 yılında yeni rekorlar kırarak sıcak asfaltta zirve yapacaklarını vurguladı.

Kentte 100 taziye evi yapmak için ihale yaptıklarını bildiren Yaman, şehirde kapı kapı dolaşarak vatandaşların sorunlarıyla birebir ilgilendiklerini kaydetti. Yaman, şöyle devam etti:

"Girmediğimiz ev kalmayacak. Dokunmadık gönül bırakmayacağız diyerek kapı kapı geziyoruz. Cumhurbaşkanımız artık bu ülkede hiç kimse kimsesiz kalmayacak demişti. Biz de o doğrultuda çalışıyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize, devletimize, kaymakamlarımıza ve bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da "Bugünün benim için duygusal anlamı var. Hayatım Gelinkaya'da başladı ve eğitim hayatımın bir kısmını bu köyde geçirdim. Bugün bu nedenle heyecan duyuyorum. Buraların daha büyük hizmetlere layık olduğunu biliyoruz ve bunun için çaba veriyoruz." diye konuştu.

Mardin'de bazı belediyelerin yapılan görevlendirme ile yönetildiğini anlatan Miroğlu, şöyle konuştu:

"Bu belediyeler, seçimler ile gerçek sahipleri olan partili belediyelerimizle buluşacak. Sayın Valimiz bir yandan Valilik bir yandan da çok kötü bir şekilde teslim aldığı belediyeyi hizmetleri ile mutlu eden bir validir. Devlet hafızasına geçecek bir çalışma yapmaktadır."

Muhabir: Osman Öksüz

Anahtar Kelimeler:
Ekonomiİçişleri BakanlığıKHKMardinTerörYatırım
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