Mardin ve Şanlıurfa'da HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör soruşturması kapsamında Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özaydın, Öncü ve Esmez ile bazı belediye çalışanlarının da aralarında yer aldığı 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Suruç Belediye Başkanı Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında kent genelinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, aralarında Suruç Belediye Başkanı Çevik'in de bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çevik ve diğer zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Bu arada, Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.