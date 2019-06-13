Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
- Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalı ve Bingöl Adaklı ilçe kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.