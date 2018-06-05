Maraş dondurmasına 'standart' geldi

KAHRAMANMARAŞ(AA) - Maraş dondurması için Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen coğrafi işaret tescil belgesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) düzenlenen törenle KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e teslim edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, tescil belgesini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile birlikte KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e verdi.

İmalatçılar koşulları ve standartları sağlamak zorunda

Asan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Maraş dondurmasını kimsenin kendi isteğine göre üretemeyeceğini, imalatçıların Kuruma yapılan başvuru evrakında yer alan koşulları ve standartları sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Asan, "Piyasada yediğiniz ürünün gerçek Maraş dondurması olduğunu bilerek yiyeceksiniz. O şartları sağlayamayan üreticiler ise bu ismi kullanamayacak." dedi.

Coğrafi işaretlerin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Asan, "Avrupa Birliği'nde yaklaşık yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor. Türkiyemizde de şu ana kadar 345 coğrafi işaretin tescili tamamlandı. Bunların 10'u Kahramanmaraş'a ait. Bunlardan birisi de belgesini verdiğimiz Maraş dondurmasıdır. Maraş ile ilgili işlemleri devam eden 13 ürün var." diye konuştu.

"Artık Maraş dondurmasını gerçekten kurallarına göre üretenler bu ismi kullanabilecek"

Roma dondurması ile Maraş dondurmasını kıyaslayan Asan, şunları kaydetti:

"Roma dondurması isim olarak markalaşmış ancak Maraş dondurmasının yanında dondurma dahi denmez. Maraş dondurmasının potansiyeli Roma'dan çok daha fazla. Şu ana kadar tescili olmadığı için piyasada Maraş dondurması üreten de üretmeyen de ya da farklı dondurmalara da Maraş dondurması deniyordu. Artık bundan sonra bu mümkün olmayacak. Artık Maraş dondurmasını gerçekten kurallarına göre üretenler bu ismi kullanabilecek. Bu da kaliteyi getirecek. Kalite bakımından Maraş dondurması ile dünyada yarışabilecek bir başka dondurma olduğunu düşünmüyorum."

Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma ile öne çıkıyor.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir