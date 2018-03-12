Mantı ve gözleme satarak öğrencilere burs veriyorlar

Nevşehir’de Yardım Sevenler Derneği üyesi kadınlar, dernek binasında yaptıkları mantı ve gözlemeleri satarak üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Türkiye Yardım Sevenler Derneğinin çoğunluğunu emekli öğretmenlerin oluşturduğu hayırsever kadınlar, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine destek olabilmek için ilginç bir yöntem buldu. Haftada bir gün dernek binasında bir araya gelen kadınlar, sabahın erken saatlerinden itibaren derneğin odalarında hummalı bir çalışmaya giriyor. Aralarında yaptıkları iş dağılımı ile bir yandan hamur yoğuran kadınlar bir yandan da mantı ve gözleme yapıyor. Kadınlar daha sonra hazırlanan mantı ve gözlemeleri dernek binası önünde esnaf ve vatandaşa satıyor. Mantı ve gözleme satışından elde edilen paralar ise 49 üniversite öğrencisine burs olarak gönderiliyor. Dernek üyesi kadınlara, çocukları üniversitede okuyan ve burs alan öğrencilerin anneleri de yardımcı oluyor.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Yardım Sevenler Derneği Başkanı Fatma Bay, "Şu anda 49 öğrencimize burs veriyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulunuyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerin anneleri de bize yardıma geliyor. Yönetim kurulu ve ev kadınlarıyla birlikte 30 kişiyle bu işi yapıyoruz. Bizim birinci gelir kaynağımız gözleme ve mantı. Her hafta salı günleri burada toplanıyoruz. Annelerimiz, velilerimiz, gönüllülerimiz ve yönetim kurulumuzla bir hafta gözleme ve bir hafta mantı yapıyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 13:24