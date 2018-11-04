Mantar toplarken kaybolan 3 kişi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de mantar toplamak için ormanlık alana giden ve bir süre sonra kaybolan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, merkez Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tandır Mahallesi...