Mantar toplarken kayalıktan düşen yaşlı adam kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mantar toplamak için gittiği Aladağlar'da kayalıktan düşen yaşlı adam mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, mantar toplamak için kardeşi ve yeğeniyle birlikte Aladağlar Delikkaya mevkisine giden Mustafa Aydoğan (86), ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı.

Yola kadar sedyeyle taşınan Aydoğan, burada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.