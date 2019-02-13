Mansur Yavaş, taksi ve dolmuşçuları ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'daki tek merkezden yöneteceğimiz ulaşımı geniş katılımla, hep birlikte karar vererek yapacağız." dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Güvenpark'ta bulunan taksi ve dolmuşçularla bir araya geldi.

İki grubun taleplerini dinleyen Yavaş, sorunların çözüm için herkesin fikirlerine başvurulacağı sözünü verdi. Yavaş, şunları söyledi:

"Sorunların çözümünün yolu Ankara'daki ulaşımı koordine edecek birimlerin sayısının artırılması, taksicilerin, dolmuşçuların, diğer aynı sektörde hizmet veren herkesin yan yana gelip hiç kimsenin birbirinin ekmeğine mani olmadan herkesin para kazanacağı yolu bulmak lazım. Bunun için de inşallah Ankara'daki tek merkezden yöneteceğimiz ulaşımı geniş katılımla, hep birlikte karar vererek yapacağız."

Çiçekçi esnafını da ziyaret eden Yavaş, destek talebinde bulundu.