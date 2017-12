Mangal kömürü işçilerinin çocukları okula kazandırıldı

KIRIKKALE (AA) - AHMET KAVAKLI - Mangal kömürü yapmak için Mardin'den Kırıkkale'ye gelen işçilerin çocukları, devletin desteği ve ailelerinin özverisiyle eğitimlerine devam ediyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden 2 yıl önce Sulakyurt ilçesine bağlı Kösedurak köyüne gelerek ormanlık alanda mangal kömürü yapan 7 aile, kendi imkanlarıyla oluşturdukları çadırlarda kalıyor.

Soğuk kış günlerine ve olumsuz hava şartlarına rağmen çocuklarının eğitimlerine devam etmesi için gerekli girişimlerde bulunan aileler, Sulakyurt Kaymakamlığının da desteğiyle çocuklarını okula gönderiyor.

Çocukların eğitimi için ormanlık alanın yollarını düzelttirerek taşımalı eğitim kapsamında 10 öğrencinin servisle okula gitmesini sağlayan kaymakamlık, çocuklara giyim, ailelere de gıda yardımında bulunuyor.

Kaymakam Yunus Emre Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

İşçi ailelerinin mangal kömürü üretimiyle geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Vural, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda ilk, orta ve liseye giden yaklaşık 15-20 öğrenci de bu alanda kalıyor. Aileleri tebrik ediyorum. Çocuklarının eğitimi için çok zor şartlarda çok önemli işler yapıyorlar. Biz de devlet olarak her zaman ve her yerde yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bizim için ormanın içinde de olsa dağın başında da olsa vatandaşımız başımızın üstündedir. Her zaman, her yerde ve her şartta gerekenleri yaparız. Bugün kendilerinden birkaç sorun dinledik. Burada yaşayacakları en ufak problemi bizimle paylaşmalarını istedik."

Vural, sadece eğitim değil, sağlık, giyim, barınma ve yaşayabilecekleri her problemde ailelerin yanında olduklarını dile getirerek, "Kendileri bizim misafirimizdir. Ekmeğini taştan çıkaran bir aile. Gerçekten memleketimizin insanlarına örnek teşkil ediyorlar. Bundan sonraki süreçte hayırlı kazançlar diliyor ve yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

- "Biz okuyamadık, onlar okusun"

işçilerden İlhan Çağur da "Benim okuma hayalim vardı ama okuyamadım. 4 çocuğumu okula gönderiyorum ve onları okutmak istiyorum. Kaymakamlık, çocuklarımız için taşımalı sistem yaptı. Allah razı olsun. Çocuklarımıza önem verdiği için teşekkür ederim." dedi.

Mardin'den eşi ve çocuklarıyla çalışmaya geldiklerini dile getiren Songül Çağur ise "Çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Biz okuyamadık, onlar okusun. Biz okumayı seviyoruz. Çocuklarımızın geleceği önemli." ifadelerini kullandı.