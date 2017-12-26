Mamak'ta zabıta denetimleri

ANKARA (AA) - Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, bu yıl 85 bin 869 denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri vatandaşın daha sağlıklı ve rahat bir şekilde alışverişlerini yapmaları için seyyar denetimlerinden ölçü ayar denetimine, geri dönüşüm çalışmalarından iş yeri denetimlerine kadar 2017'de 85 bin 869 denetim gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, huzur tesis eden zabıta ekiplerinin mesai kavramı olmaksızın resmi tatil günlerinde de görevinin başında olduğunu, ilçenin huzuru için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

Vatandaşın sağlığı ve huzuru için ekiplerin özel günlerde denetimlerini sıklaştırdığını bildiren Akgül, şunları kaydetti:

"Gıda sektörü başta olmak üzere halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren birçok iş yerini denetleyen ekipler, özellikle bayramlar ve yılbaşı öncesinde bu denetimlerini sıklaştırdı. İlçede geri dönüşüm çalışmalarını da aksatmadan devam ettiren zabıta müdürlüğü, hem bilinçlendirme çalışmalarında bulundu hem de tonlarca atığı yeniden ekonomiye kazandırdı. Okullarda düzenli seminerler organize eden ekipler, atık pil, atık yağ, ambalaj ve cam atıkları gibi birçok konuda öğrencileri bilgilendirdi."