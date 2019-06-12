Mamak'ta yıl sonu sergisi

ANKARA (AA) - Mamak ilçesinde Tenzile Erdoğan ve Nene Hatun Aile merkezlerinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

Sergide, iğne oyasından ahşap boyamaya, dantelden dikiş ve nakışa kadar birçok branşta eğitim gören kadınların bir yıl boyunca hazırladıkları ürünler sergilendi.

Sergiye katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aile Merkezlerinin kadınların umudu olduğunu, birçok kursiyerin bu merkezlerde hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Aile merkezlerinin Mamak'ta sanatsal becerilerin gelişmesine, kadınların belki de bugüne kadar fark edemedikleri yeteneklerinin ortaya çıkmasına vesile olduğuna işaret eden Köse, kadınların aile bütçesine katkı sunacakları, ürettikleri ürünleri satışa çıkaracakları alanlar inşa edeceklerini belirtti.

Kursiyerlerden Zübeyde Yıldırım, Tenzile Erdoğan Aile Merkezi'ndeki takı tasarım kursuna bir yıldır devam ettiğini belirterek, daha önce de İngilizce ve Kur'an kurslarına katıldığını söyledi.

Yıldırım, "Yeni arkadaşlarım oldu. Kendime güvenim arttı, el becerim gelişti, yeteneğimin farkına vardım. Çok memnunum." dedi.



