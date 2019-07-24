Mamak’ta öğrencilere tercih desteği

(AA) -Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girenler için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada gençlerin verecekleri kararın geleceklerine yön vereceğini belirterek, "Geleceğimiz olan gençlerimizin doğru tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmak ve kariyerini belirleyecek adımı atarken yanlarında olmak istedik ve böyle bir proje geliştirdik. Tercih dönemi olan 23-29 Temmuz tarihleri arasında rehber öğretmenler eşliğinde gençlere tercihleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir tercih yapmaları noktasında destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.