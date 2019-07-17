Mamak’ta istişare toplantısı

ANKARA (AA) - Mamak Kaymakamlığı tarafından kaymakamlık ve belediye yetkililerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, amaçlarının millete hizmet etmek olduğunun belirtti.

Polat, “Vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Belediye Başkanımız “Sevdamız Mamak” diyor, biz de “Birlikte güzeliz” diyoruz. Bu millet ve devlet için hep birlikte çok çalışacağız.” dedi.



Başkan Köse de göreve başladığı günden itibaren istişare mekanizmasını harekete geçirerek, ortak akılla hizmet ürettiklerini kaydetti.

İstişareye dayalı yönetim anlayışı ile hizmetlerin daha etkin ve verimli yapıldığını ifade eden Köse, şunları söyledi:

"Kısa sürede Mamak’ın dört bir yanında çalışmalar başlattık. Bu tempomuz yıl boyunca sürecek. Çünkü yapacak çok işimiz var ve vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. İlçemizin en ufak sorununa kadar her konuyu takip ediyoruz. Hayata geçen ve geçecek projelerimizle ilçemize değer katacağız. İstişarede bereket vardır. İlçemiz için el birliği ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.”







