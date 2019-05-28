Mamak'ta belediyenin yüzme havuzu ilgi görüyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde belediyeye ait yüze havuzu ilgi görüyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla nisan ve mayıs ayında 2 bin kişinin kayıt yaptırdığı yüzme havuzu Mamak'ta en çok tercih ettiği sosyal alanlardan biri.

11 Haziran'da 7-12 yaş grubu kurslar için kayıtların başlayacağı havuz, okulların kapanmasıyla öğrenciler için yaz tatilinin adresi olacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, havuzun sürekli denetlendiğini, gerekli ölçümlerin yapıldığını belirterek, tesiste önceliğin hijyen ve sağlık olduğunu aktardı.

Bunun için belirli aralıklarla ölçümler ve denetimlerin yapıldığını dile getiren Köse, "Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda buluşturuyor, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Aynı zamanda hava sıcaklığının arttığı bu günlerde yüzme havuzumuz onlar için de hem iyi bir serinleme alternatifi hem de eğlencenin adresi oluyor." ifadelerini kullandı.



