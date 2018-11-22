Maltepe'de sokak hayvanlarına kış desteği

İSTANBUL (AA) - Maltepe Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların soğuklardan korunabilmesi amacıyla 80 kulübe yaparak, ilçenin belli noktalarına yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarına uygun olarak hazırlanan 80 kedi evi ve köpek kulübesi, parklara, muhtarlık önlerine ve ormanlık alanlara yerleştirildi. Özel bir sigorta şirketinin de destek verdiği çalışmalarda, kedi evi aynı anda 5 kedi, köpek kulübeleri de aynı anda 2 köpek kalabilecek şekilde tasarlandı.

Konuya ilişkin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Sokaktaki can dostlarımızı soğuğun etkisini hissettirmeye başladığı şu günlerde evsiz bırakmak istemedik. Elimizden geldiğince onlara yönelik sıcak yuvalar hazırladık. Zamanla kulübe sayılarımız da artacak. Yeterli olmasa da her sene, ortalama 100 kulübeyi hayvanlarımız için üretiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde, sokakta yaşayan can dostlarımız için daha farklı hizmetleri, imkanımız ölçüsünde sunmaya çalışacağız. Onlar bizim can yoldaşımız, onlar üşürse bizim yüreğimiz donar."