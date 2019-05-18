KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, maliyetlerin artmasına rağmen, yerel basının fedakarlığını sürdürerek çalıştığını bildirdi.

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti'nden (KIRGARAT-C) yapılan yazılı açıklamaya göre, KIRGARAT-C Başkanı Sait Yanık ve beraberindeki üyeler, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Akın, ülke ve Kırşehir gündemini de içine alan birçok konudan vatandaşın haberdar olmasını basın mensuplarının sayesinde olduğunu belirtti.

Gazete kağıdındaki fiyat artışı, resmi ilanlardaki düşüş ve internet medyacılığı nedeniyle yazılı basının farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Maliyetler artmasına rağmen, yerel basın fedakarlığını sürdürüyor. Toplumun sorunlarını üst mercilere iletilmesinde, toplumun aydınlatılmasında bir aracı rolünü ifa ediyorsunuz. Görevinizden ve bu yaptığınız hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Basınımız toplumun sorununu iletirken hassas bir dil kullanıyor. Hassasiyeti yaptıkları haberlerde, kullandıkları dilde görüyoruz. Bu da benim açımdan takdir edilmesi gereken bir durum. Bu hassasiyetin ve hoşgörünün devamını diliyorum. Mutlaka bizim yetişemediğimiz, göremediğimiz, kurumlarımızın hizmet anlamında eksiklikleri, aksaklıkları olabilir. Bunu basın mensuplarımız iletilmesi noktasında bir anlamda aracılık görevi yapıyorsunuz."

Yanık ise yerel medyanın ekonomik sıkıntılar ve çeşitli nedenlerden dolayı zor günler geçirdiğini, çeşitli kültürel etkinlikler aracılığıyla basına da destek verilmesini ve sorunların kısa zamanda çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Ziyarette kentteki cemiyet üyesi gazete, televizyon ve radyo temsilcileri de hazır bulundu.