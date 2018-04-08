Maliye Bakanı Ağbal: Şehir hastanelerini birbiri ardına açıyoruz

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tuzcuzade Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni Bayburt Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Yeni hastanenin, eski hastane ile hiçbir şekilde mukayese edilemeyecek kadar mükemmel olacağını vurgulayan Ağbal, konforu, vatandaşa sağlayacağı imkanları ile Bayburt'a değer katacağını belirtti.

Ağbal, Bayburt'a, son dönemde Türkiye'nin yaptığı en güzel hastanelerden birisinin kendi ölçeğinde inşa edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu, bizim sağlığa bakış açımızı gösteriyor. 1990'lı yıllarda hastanelerin halini hatırlayın... Bırakın böyle bir hastanenin olmasını, hastaneye erişemiyorduk ki. Ne demek tek kişilik odalar, 4-6 kişilik koğuşlar vardı. Dolayısıyla hükümet olarak Türkiye'nin birçok vilayetinde bugün şehir hastaneleri yapıyoruz ve bunları birbiri ardına açıyoruz. Avrupa'da birçok yerde olmayan hastane konforu şimdi bizim yaptığımız hastanelerde var. Bu hastanede her polikliniğin kendi müstakil alanı olması son derece önemli. Bayburtlu hemşehrilerimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasına imkan verecek bir hastane."

Ağbal, vatandaşın ne ihtiyacı varsa onları karşılayacaklarını dile getirerek, "İnşallah 2019 seçimlerinden önce de hem inşaatı bitecek hem de makine teçhizat ihtiyaçlarını karşılayacağız. Vatandaşlarımız burada güzel bir hizmete kavuşacaklar." diye konuştu.

"Onlarca proje birlikte yürüyor, inşaatlar yükseliyor"

Bayburt'ta çok iş yaptıklarını vurgulayan Ağbal, "Bayburt-Gümüşhane Havalimanı yapımına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Seçim öncesinde gelip o havalimanına ineceğim' dedi. Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyoruz, özel olarak konuyu takip ediyor. Bayburt'un şehir merkezinde, ilçelerde, köylerde yani her tarafında onlarca proje birlikte yürüyor, inşaatlar yükseliyor." dedi.

Ağbal, kentte devasa bir Özel Harekat Eğitim Merkezi inşasının devam ettiğinin altını çizerek, "750 özel harekat polisi, 12 ay boyunca eğitimlerini burada alacak. Yine o alan üzerinde sadece yurt yapmıyoruz, bütün eğitimlerini alsınlar diye ilave Milli Piyango'dan ödenek çıkarttık. Özel harekatın ihtiyacı olan bütün eğitim ve spor alanlarını da yapıyoruz. Bu da son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Açık cezaevi inşaatının devam ettiğini belirten Ağbal, ayrıca geri gönderme merkezi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve ihalesine çıkılacağını söyledi.

Ağbal, Bayburt'a yeni bir hükümet konağı kazandıracaklarını, bunun için projenin devam ettiğini aktardı.Bakan Ağbal'a, inceleme sırasında Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Muhabir: Tuğba Yardımcı