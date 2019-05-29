Mali Müşavirler Odası'nda Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel kurulun ardından oda başkanlığına seçilen Ali Yedikaya ve yeni yöneticiler, Büyükkılıç ile bir süre görüştü.

Başkan Ali Yedikaya, yeni yönetim kurulu üyeleriyle ilgili Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç da genel kurulda seçilen yönetimin Kayseri'de güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ederek, "Demokratik ortamda bir seçim yapılır ve seçim sonrası belirlenen yönetim hizmet için güzel bir gayretin içinde olur ama en önemlisi kucaklayıcı bir tavır sergilemektir." ifadelerini kullandı.