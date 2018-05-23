Malezya'da bakan maaşları düşürülüyor

ANKARA (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, yeni hükümetin, masrafları azaltma önlemleri çerçevesinde bakan maaşlarında yüzde 10 kesintiye gideceğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, haftalık kabine toplantısına ilk kez başkanlık eden Mahathir, düzenlediği basın toplantısında, bakanların maaşlarında yüzde 10 kesinti yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Mahathir, 1981 yılında başbakan olduğunda da benzer bir kesinti yaptığını hatırlatarak kararın Malezya'nın mali durumuna katkı sağlayacağını söyledi.

Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimi, Mahathir Muhammed liderliğindeki Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakı kazanmıştı.



