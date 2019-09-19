KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, haftaya katılacağı 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ilişkin, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak." dedi.
Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Mahathir, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Genel Kurulda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin de Mahathir, "Trump ile görüşmeyeceğim, fakat orada bir konuşma yapacağım. Birçok liderle de bir araya geleceğim." dedi.
Mahathir, Malezya'nın dış politikasının ana unsurlarının değişmediğini de vurgulayarak, hükümetin, küresel adaletsizliklerin karşısında durmayı sürdüreceğini belirtti.