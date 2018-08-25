ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla en şanlı zaferlerden birini oluşturan Malazgirt Zaferi'nin 947. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadığını kaydetti.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı parlak zaferin bir askeri başarının çok ötesinde anlam ifade ettiğini belirten Çakacak, şunları bildirdi:

"Bu zafer, yalnızca kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda kazanılmış yepyeni bir vatandır. Malazgirt Zaferi, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açıp, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarihtir. Nitekim bu zaferden yalnızca dört yıl sonra Türkler, Marmara kıyılarına kadar ulaşmış ve o günden bugüne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat etmiştir. Malazgirt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Türk milletine Anadolu'yu vatan kılan bir tapu senedidir. Sultan Alparslan ve komutanlarının gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası, kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur."