ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynarca, mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos 1071'teki Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun yurt edinilmesinin kapılarını açarak yeni bin yılda tarihi şekillendirdiğini kaydetti.

Malazgirt Zaferi'nin sadece bir fetih değil, bir medeniyetin köklerinin Anadolu'da ebediyete kadar salınması ve çınarın gölgesinin tüm yurdu kıyamete kadar gölgelendirmesi anlamı taşıdığını ifade eden Kaynarca, şunları belirtti:

"Malazgirt Ovası'ndan Alparslan ile Anadolu'ya açılan bu yurt, Göktürkler'den, Orhun Yazıtları'ndan, Altay Dağları'ndan, Kaşgarlı Mahmut'tan, Yusuf Has Hacip'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş Veli'den, Şeyh Edabali'den, Fatih Sultan Mehmet'ten, Yavuz Sultan Selim'den, Kanuni'den ve 2. Abdülhamit'ten devraldığımız bu yüce mirasın güncel bekçileri ve layık olursak temsilcileri olmayı hedefleyen birer 'erdemli olma' ülkümüzü gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemize yapılan saldırıların çeşidi ne olursa olsun işte bu bakış açısı ile köklü tarihimize bakarak yorum yapmalı, duruşumuzu ona göre belirlemeliyiz. Geçmişini bilmeyen gelecekle ilgili fikir sahibi olamaz."