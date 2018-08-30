"Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan" konferansı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Meslek Edindirme Kursları (KAYMEK) tarafından "Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan" konulu bir konferans düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'nda verilen konferansa konuşmacı olarak tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı.

Prof. Dr. Şimşirgil, Malazgirt'in Türk'ün Anadolu'daki tapusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Malazgirt, tarihin en önemli destanlarından biridir. Buna rağmen Anadolu'yu Türk'ün kılan Sultan Alparslan ne yazık ki fazla tanınmıyor. Asla tarih unutulmamalıdır. FETÖ denilen örgüt bizi Amerika'ya işgal ettirecekti. Peygamberimizi yok sayan bu zihniyetin ne dini, ne de imanı var. Ama elhamdülillah bizim Alparslan gibi, batıya 'Siz daha Osmanlı tokadı yemediniz' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bu yüzden dolar filan diyerek korkmayın. O dolar paçavradır. Beni açlıkla mı imtihan edeceksin? Bizler Çanakkale'de ecdadımızın ne yokluklar çektiğini okuduk."

Konferansın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e çiçek takdim ederek teşekkür etti.