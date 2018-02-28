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Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, 24 sanığın tutukluluk halinin devamına, 3 rütbeli asker hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 23:29
Malatya'daki darbe girişimi davasında ara karar
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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davanın ara kararında mahkeme heyeti, 24 sanığın tutukluluk halinin devamına, 15 Temmuz gecesi görev yaptıkları birlikte darbe girişimini destekler söylemleri bulunduğu iddia edilen 3 rütbeli asker hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen dokuzuncu duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı'nın esas hakkında mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledi.

Daha sonra heyet, ara kararını açıklamak için duruşmaya yaklaşık 40 dakika ara verdi.

Mahkeme heyeti, mazeret gösteren avukatların taleplerini kabul ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere müşteki ve sanık avukatlarına süre verilmesini kararlaştırdı.

Çakmak Kışlası'nda görevli başçavuş Tarık Özmen'in ifadesinde, 15 Temmuz gecesi görev yaptıkları birlikte darbe girişimini destekler söylemleri bulunduğunu iddia ettiği rütbeli askerler M.D, V.K. ve S.B. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden mahkeme heyeti, 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Muhabir: Volkan Kaşik, Emrah Gökmen

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