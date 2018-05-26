Mahzuni Şerif'in ölüm yıl dönümü

NEVŞEHİR (AA) - Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in ölümünün 16. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Çilehane mevkisinde bulunan mezarı başında düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Mahzuni Şerif'in kendisini halkına adamış önemli bir ozan olduğunu belirtti.

Selmanpakoğlu, "Aşık Mahzuni Şerif, son asrın Pir Sultan Abdalı idi. Hiçbir maddi birikimi olmadan, hayatını halkına adayan önemli bir halk ozanıydı. Köy köy dolaşarak dinlediği halkın, sıkıntılarını saz ve söze yansıtarak duyurmaya çalıştı." dedi.

Anma programında, Şerif'in mezarına karanfil bırakan katılımcılara lokma tatlısı dağıtıldı.