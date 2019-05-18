Mahzuni Şerif kabri başında anıldı

NEVŞEHİR (AA) - Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 17. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
Hacıbektaş ilçesindeki Çilehane mevkisinde bulunan mezarı başında düzenlenen anma programında, sevenleri Aşık Mahzuni Şerif'in mezarına karanfil ve gül bıraktı.
Altıok, anma programının gelecek yıllarda uluslararası boyutlara taşınabilmesi amacıyla çalışma yapacaklarını söyledi.
Tören, lokma dağıtımının ardından bazı katılımcıların kutsal olduğuna inanılan delikli taştan geçmesiyle sona erdi.
Törene, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Alevi-Bektaşi Derneklerinin temsilcileri, Mahzuni Şerif'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.