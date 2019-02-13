Mahsur kalan köpek kurtarılmaya çalışılıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, dağın yamacında mahsur kalan köpeğin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İl merkezi Deveyolu mevkisinde dağın yamacında mahsur kalan köpeğin sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve polis ekiplerince köpeği kurtarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince bölgede drone ile yapılan taramada köpeğin yeri tespit edilemedi.

Daha sonra ekipler, bölgenin aşağısına inerek köpeğin yerini belirledi.

Arazinin dik olması ve kayma riskinin bulunması nedeniyle ekipler köpeğe yaklaşamadı.

Dayanışma Hayvan Hakları Konfederasyonu Çankırı temsilcisi Murat Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine köpeği kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle ekiplerin köpeğe ulaşmakta zorluk çektiğini dile getiren Uzun, köpeğe ancak helikopter aracılığıyla ulaşılabileceğini, bu yüzden de AFAD'dan helikopter talep edeceklerini kaydetti.



