Mahkumların cezaevi aracında yanarak ölmesine ilişkin dava

- Yargıtayın, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 5 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiği olayla ilgili biri rütbeli 3 askerin beraatine ilişkin yerel mahkeme kararını bozmasının ardından, sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı