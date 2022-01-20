Mahkum 6. bölüm izle tek parça! Mahkum son bölüm full izle!

MAHKUM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge’nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat’ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat’ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı’nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı’ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali’den geçer. Fırat’a en büyük yardım yine Cemre’den gelecektir.

İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?

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MAHKUM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ali’den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat’ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre’ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda’nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali’nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali’ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali’yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

Mahkum İzleyiciyi Ekrana Kilitledi!

Sezonun merakla beklenen dizisi “Mahkum” dün akşam ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluştu.

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizi salı gününün en çok izlenen yapımlarından biri oldu.

Dizi; Sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen, birbirinden olumlu ve övgü dolu yorumlar aldı. Yorumlar arasında en çok oyunculuklar, senaryo ve cast ile ilgili tweetler ön plana çıktı.

Başrollerini; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizinin ikinci bölümü şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yarın, 16 Aralık Perşembe günü ikinci bölümüyle ekrana gelecek olan dizi, bundan sonraki haftalarda her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş ile Nergiz Herdem’in uyarladığı “Mahkum”da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

“Mahkum”, her Perşembe FOX’ta.