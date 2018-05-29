Mahkemeyi tehdit eden avukat hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - CEMİL MURAT BUDAK - Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma sırasında mahkeme heyetine ve savcılık makamına karşı tehdit ve hakaret içeren sözler sarf eden FETÖ sanığının avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 11 sanığın yargılandığı davanın bugünkü celsesinde, bazı sanıkların avukatı Haşim Arlıer'in mahkeme heyetine hakaret ettiği belirtildi.

Duruşmada savunma yaparken, mahkemenin daha önce vermiş olduğu ara kararlar nedeniyle vicdansızca hareket ettiğini, yine savunmasının büyük bir bölümünde mahkeme heyetinin ve savcılık makamının birilerinden talimat aldığını öne sürdü.

Bunun üzerine, Arlıer'in savunmasının çözümünün disiplin soruşturması yönünden Ankara Barosuna gönderilmesine karar veren mahkeme, Arlıer'in savunma sınırlarını aşan sözlerinin, "iftira ve hakaret" suçunu oluşturma ihtimaline yönelik de savunma metnini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Mahkemede hareket içeren cümleler kullandığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan avukat Arlıer, duruşma sonrası 15. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi ve mahkeme başkanı odası arasındaki koruma polislerinin yanına giderek, "Bu hakim ve savcıları da kimse kurtaramayacak" ifadesi üzerine koruma polisleri tarafından tutanak tutuldu.



