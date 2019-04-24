Mahatma Gandi fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı

ANKARA (AA) - Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin nadir arşiv fotoğraflarından oluşan "Gandhi @ 150" isimli sergi açıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali kapsamındaki "Gandhi @ 150" fotoğraf sergisi Milli Kütüphane'de açıldı.

Açılışa, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın eşi Ranu, Büyükelçilik Müsteşarı Vanaja Thekkat, Milli Kütüphane Daire Başkanı Süha Bacanakgil, Hint fotoğrafçı Aditya Arya ile çok sayıda davetli katıldı.



Gandi'nin 150. yaş günü etkinlikleri kapsamında, tanınmış basın fotoğrafçısı Kulwant Roy'un koleksiyonundan alınan fotoğraflarla oluşturulan sergi, fotoğrafçı Aditya Arya'nın küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu.

Eski bir Hint geleneği olan lamba yakılmasıyla başlayan etkinlik, konuşmalarla devam etti.

Müsteşar Thekkat, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek "Türkiye ve Hindistan, ilişkilerini geliştiren iki dost ülkedir. İki ülke insanlarının birbirleriyle diyaloğu, bizim ilişkimizin temelini oluşturuyor. İki ülke arasında yüzyıllara dayanan bir kültürel etkileşim var." dedi.

Thekkat, "Gandhi @ 150" fotoğraf sergisinin, Hindistan'ın en önemli isimlerinden Gandi'nin nadir bilinen fotoğraflarını içerdiğini ve Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali'nin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Milli Kütüphane Daire Başkanı Bacanakgil, konuşmasında Gandi'nin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin bütün dünyaya örnek olduğuna işaret ederek "Bu sebeple Gandi sadece Hindistan'da değil, bütün dünyada kabul görmüş bir isimdir." diye konuştu.

- "Tam 25 sene sonra fotoğraflara baktım"

Hint sanatçı Aditya Arya, bu fotoğrafların kendisine Roy tarafından emanet edildiğini belirtti. Arya, "Roy bana fotoğrafları verdiğinde 22 yaşındaydım ve tam 25 sene sonra fotoğraflara baktım. 2008'de fotoğrafları açtığımda bir tarihe tanıklık ettiğimi anladım. Bunlar, sadece bizim milletimiz için değil fotoğrafçılık tarihi açısından da çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Arya, fotoğrafların özgürlüğün şiddete başvurmadan da alınabileceğini savunan Gandi'nin hayatından kesitleri içerdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından serginin resmi açılışı yapıldı. Etkinlik, K. Chettiar tarafından Gandi hayattayken çekilen ve hayatı hakkında detayların yer aldığı belgeselin gösterimiyle sona erdi.

Sergi, 28 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.