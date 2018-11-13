Mahathir'den Arakanlı Müslümanlar konusunda Suu Çii'ye sert eleştiri

SİNGAPUR (AA) - Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'yi Arakanlı Müslümanların zulme uğradığı etnik krizi yönetmekteki başarısızlığı nedeniyle sert dille eleştirdi.

33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Mahathir, Nobel Barış Ödüllü Suu Çii'nin, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerini haklı çıkarmak için "savunulamazları savunmaya çalıştığını" söyledi.

Mahathir, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Suu Çii'nin eski bir siyasi mahkum olarak Arakanlı Müslümanların çektiği acıyı anlaması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Af Örgütü dün Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmüne ve ifade özgürlüğüne artan hoşgörüsüzlüğe açıkça kayıtsız kalan Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldığını duyurmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.