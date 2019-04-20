Mahallelinin tamir işleri öğrencilere emanet

İZMİR (AA) - İzmir'de meslek liseliler, mahalledeki ihtiyaç sahibi ya da yaşlı kişilerin evlerindeki tamir ve bakım işlerini gönüllü yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesi İzmir'de de yürütülüyor.

Bu kapsamda il genelindeki meslek liseleri, öncelikle bulundukları mahalledeki ihtiyaç sahibi aileleri; muhtarlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile dernekler vasıtasıyla tespit ediyor. Daha sonra maddi durumu iyi olmayan ya da yaşlılıkları nedeniyle bazı işleri yapmakta zorlanan kişileri ziyaret eden öğrenciler, önce onların ihtiyaçlarını belirliyor.

Öğrenciler, okula döndüklerinde bir planlama yapıp ihtiyaçların karşılanması için hazırlık yapıyor.

Yanlarına alet çantalarını ve gerekli malzemeleri alan öğrenciler, belirledikleri evlere gidip elektrik, su tesisatı, elektronik alet, mobilya gibi alanlarda tamir ve bakım yapıyorlar.

İzmir'de 3 bin 700 civarında eve ulaşan yaklaşık 2 bin öğrenci, bazı evlerde fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, bilgisayar, televizyon gibi eşyaları tamir etti, bazı evlerde ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisat bakımlarını yaptı.

Projeyle, öğrencilerin insani ve kültürel değerlerini geliştirmeleri, yardımlaşma, kardeşlik gibi duyguların pekiştirilmesi amaçlanıyor.

"Usta çağırmaya durumum yok"

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Yıldız İbru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir oğluyla yaşadığını, geçimini hurda toplayarak sağladığını belirtti.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin iki kez evine geldiğini aktaran İbru, "Musluk arızalanmıştı yenisini taktılar. Banyonun kapısı çıkmıştı, bir kapı kırıktı, tamir ettiler. Elektrik prizleri parçalanmıştı. Öğrenciler destek olmasaydı tamiratları yaptıramazdım. İdare etmeye çalışacaktım. Usta çağırmaya durumum yok. Kendim uğraştım ama beceremedim." dedi.

Projeden meslek lisesi öğrencisi yakını sayesinde haberdar olduğunu ifade eden Sümeyra Özer ise okuldan arayıp projeyi anlattıklarını, kendisinin de ihtiyaçlarını söylediğini ifade ettti.

Öğrencilerin perde dikip getirdiğini, ayrıca kırık sehpayı tamir ettiğini, elektrikli bir mutfak aracını da tamir etmek için okula götürdüğünü vurgulayan Özer, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tesisat teknolojisi alanında eğitim alan 12. sınıf öğrencisi Ali Davran da projeyle okulda öğrendiklerini mahallede uyguladıklarını söyledi.

Davran, "Okulda öğrendiğimiz işleri mahalle sakinleri için yapıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bugüne kadar kaç eve gittiğimizi hatırlamıyorum. Onlarca eve gittim. Musluk değiştirdik, tesisat kaçaklarını, pis su giderlerini yaptık." ifadelerini kullandı.

Okulun giyim üretim teknolojisi ve moda tasarım alanı 12. sınıf öğrencisi Esranur Dalgıç ise okulda perde, kıyafet gibi çeşitli üretimler yaptıklarını, bunları da mahalle sakinlerinin faydasına sunduklarını söyledi.