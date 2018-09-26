ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlatılan "Mahallede Temizlik Var" projesi ile belediye görevlileri her gün bir mahalleyi temizliyor.

İlçede, Kızılcahamam Belediyesine bağlı Ak Masa Birimi koordinesinde bir süre önce 109 mahalleyi kapsayan "Mahallede Temizlik Var" projesi başlatıldı.

Proje çerçevesinde bir kadın ve 4 erkekten oluşan 5'er kişilik belediye ekipleri, her gün ayrı bir mahalleye giderek, cami, köy konağı, gasilhane, köylülerin kullandığı umumi alanlar, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinde detaylı temizlik çalışması yapıyor.

Halen süren proje ile şu ana kadar Esenler, Otacı, Pazar, Yıldırım, Eğerli, Yukarıçanlı, Yukarıkese, Kavaközü, İğceler, Kasımlar, Hıdırlar, Semeler, Eğerlialören, Eğerlibaşköy, Aşağıada, Alibey, Gölköy, Çırpan, Çeltikçi Akçaören, Kırkırca, Turnalı, Güvem, Belpınar, Beşkonak ve Salın mahallelerinde bu çerçevede temizlik hizmeti verildi.

İlçedeki tüm mahallelerin 6 ayda temizlenmesi amaçlanan proje ile bu hizmet her mahalleye yılda 2 kez verilmiş olacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Proje ilçemize ve mahallelerimize hayırlı olsun. 109 mahallesi ile bu alanda Türkiye'nin en büyüğü olan ilçemize ve mahallelerimize hizmet edebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.

