Mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla yaptırdığı futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi spor sahalarının sayısının 2 bin 8'e ulaştığı, bu rakamın inşaatı tamamlanacaklarla daha da artacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilde 2 bin 8 olan mahalle tipi spor sahalarının, yapımı tamamlanacaklarla birlikte 2 bin 650'ye ulaşacağı kaydedildi.

81 ilde bin 249 futbol sahası, 759 basketbol ve voleybol sahasının inşaatı bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

İnşaatların 2013 yılından bu yana sürdüğü belirtilen açıklamada, yapımı süren 350 futbol sahası, 292 basketbol ve voleybol sahasının inşası tamamlandığında bu sayı 2 bin 650’ye ulaşacak.





- "Gençlerimize daha iyi hayat şartları oluşturmak için çalışıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesine çok önem verdiklerini ifade etti.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Sporu tabana yaymak adına Türkiye'nin dört bir yanındaki her vatandaşımızın spor tesislerine kolaylıkla ulaşması ve oralarda spor yapabilme imkanına kavuşması için 6 yıldır mahalle tipi spor tesisleri inşa ediyoruz. 81 ilde 2 bin 8 mahalle tipi spor sahası inşa edildi. Yapımı devam eden sahalarla birlikte bu sayı 2 bin 650’ye ulaşacak."

Bakan Kasapoğlu, mahalle aralarına yapılan sahalarda gençlerin, çocukların ailelerinden çok uzaklaşmadan yaşadıkları çevrede güvenle spor yapabildiğini kaydederek, "Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilen mahalle tipi spor tesisleri, hem sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynuyor hem de gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyor. Spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız bu tesislerimizden inşallah faydalanan çocuk ve gençlerimizin sayısı daha da artacak ve onlar sporu bir yaşam biçimi haline getirecekler." ifadelerini kullandı.