Mahalle sakinlerinden iftar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş İlçesi Yağmurdede Mahallesi'nde, mahalle sakinleri köy konağında sırayla iftar veriyor.

Ramazan iftar yemeği sırasında yine tüm mahalle sakinleri, köy konağında kurulan masalarda yerini alarak, okunan ezanla birlikte oruçlarını açmanın memnuniyetini yaşıyor.

İftarı düzenleyen Halil Öztekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftarın sosyal dayanışma, yardımlaşma, yaşlılara sahip çıkmak, mahalleli arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak adına önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

Uzun senelerdir ramazan ayı boyunca bir arada olup, bu geleneği yaşattıklarını belirten Öztekin, "Köy halkı, iftar nedeniyle komşu ve arkadaşlarını bir arada görme fırsatı bulduğu gibi, gençler de birbirlerini tanıma ve kaynaşma olanağı buluyor. Bu güzel geleneği, gelecek kuşaklara aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Mahalle muhtarı Yakup Aktürk de ramazan ayının başıdan beri bu güzel adeti sürdürdüklerini aktardı.