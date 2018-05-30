Mahalle sakinleri iftar sofrasında buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarı programı kapsamında Kıratlıoğlu Mahallesi sakinleri aynı sofrada buluştu.

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında daha önce dört farklı mahallede gerçekleştirilen iftar programı hava muhalefeti nedeniyle Belediye Kapalı Pazar Yeri'nde yapıldı.

Belediye ilahi grubunun sahne aldığı programda, palyaçolar çocuklar için eğlence düzenledi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Belediye Başkanı Atilla Seçen, masaları gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, program nedeniyle Başkan Seçen'e teşekkür etti.

Türkiye’nin son 16 yılda hızla gelişen bir ülke yapısına büründüğünü dile getiren Menekşe, Türkiye'nin kalkınmasını istemeyen güçlerin çeşitli algı operasyonları yürüttüğünü vurguladı.

Menekşe, "Ülkemiz üzerine sergilenen oyunları milletimiz, 24 Haziran'da önlerine konulacak sandıkta bozguna uğratacaktır. Ramazan Bayramı'nın sonrasında 24 Haziran da ülkemiz için bayram olacaktır. Böylelikle Türkiye, dünyanın sayılı on büyük ekonomisinden biri olma yolunda önemli bir atılım yaşayacak." dedi.

İftar programına, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri, belediye meclis üyeleri de katıldı.

