Mahalle sakinleri iftar sofrasında buluştu

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur Mahallesi'nde imece usulü yemek hazırlayan vatandaşlar, 11 yıldır aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazanda iftar vakti Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, derneğin mutfağında hazırlanan yemeklerle oruçlarını açıyor.

Mahalle muhtarı Osman Demirtaş, yaklaşık 11 yıldır mahallelilerin aynı sofrada buluştuğunu söyledi.

Yaptıklarının tüm bölgeye örnek olduğunu dile getiren Demirtaş, "Mahallelerimizin yaşlılarına, büyüklerine, özellikle buraya iftara gelemeyenlere, yayladaki vatandaşlarımıza buradan iftarlık yemek gönderiyoruz. Dernek başkanımızla birlikte bunu sıraya koyuyoruz ve her gün bir komşumuz sırayla iftar veriyor." diye konuştu.

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şahbudak da sofralarının herkese açık olduğunu ve yoldan geçen herkesi sofralarına davet ettiklerini kaydetti.

İftara ilginin yoğun olduğunu aktaran Şahbudak, "Köyümüzde 11 yıldır iftar sofrası evlerde kurulmuyor, sadece burada kuruluyor. Soframız sadece köylülerimize değil, herkese açık." dedi.

Aşçı Ahmet Boztepe ise 12 arkadaşıyla iftar yemeği hazırladıklarını anlatarak, "Günlük 6 çeşit menüden oluşan yaklaşık 750 ila bin 250 kişiye yemek çıkartıyoruz. Hazırlıklar öğlen 12.00'da başlayıp iftara kadar devam ediyor. Akşam ise iftardan sonra gece 23.00'a kadar temizliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Boztepe, bir arada olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Çoluk çocuk herkes kaynaşıyor, bir birleriyle konuşuyor." dedi.