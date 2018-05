Mahalle sakinleri 10 yıldır iftarda aynı sofrada buluşuyor

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara'nın Çubuk ilçesi Yukarı Çavundur Mahallesi'nde imece usulu yemek hazırlayan vatandaşlar, 10 yıldır bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazanda iftar vakti Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, derneğin mutfağında hazırlanan yemeklerle oruçlarını açıyor. Yemek yapımını her iftar için bir aile üstleniyor. Mahalle sakinleri, yaklaşık 600 kişilik iftar sofralarında bir araya geliyor.

Yukarı Çavundur Mahallesi Muhtarı Ahmet Kuru, AA muhabirine, bu geleneği 10 yıl önce bir iş adamının başlattığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin birlikte iftar sofralarında buluşmasının kaynaşmayı da sağladığını anlatan Kuru, "Derneğimizde iftar olduğu sürece evlerde iftar yemeği pişmez. Yaşlı olanlara, gelemeyenlere, yayladaki ailelere yemeklerini, ekmeklerini dernekten gönderiyoruz. İnşallah imkanımız olduğu sürece bu geleneği yaşatacağız." dedi.

- 10 yıldır aynı masada buluşuyorlar

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şahbudak ise zengin fakir ayırt etmeden 10 yıldır tüm mahalleliyi aynı masada buluşturduklarını söyledi.

Bu sayede gençleri, yaşlıları, küskünleri bir araya getirdiklerini dile getiren Şahbudak, şöyle konuştu:

‘’Her yıl ramazan ayının ikinci günü itibariyle toplu iftar yemeğine başlıyoruz ve sonuna kadar devam ediyoruz. Her gün yaklaşık 600 kişiye yemek veriyoruz. Günlük menümüz değişiyor, ağırlıklı olarak et yemeği, pilav, çorba, salata ve tatlı oluyor. Köyümüzde arzu eden her aile gönüllü olarak yemek masrafını üstleniyor. Burada zengin, fakir ayrımı yok. Durumu iyi olan müsait olan herkes sofraya katkıda bulunuyor. Bir araya gelerek sülale olarak da yemek verebiliyorlar. Biz de kesinlikle zorlama yok. Üç, dört ay öncesinden insanlar gelip listeye isimlerini yazdırıyor. Herkes yemek vermekte adeta yarışıyor."

Mahalle sakinlerinden Ayşe Özdemir ise kent merkezine taşındığını ancak iftar programları için her gün buraya geldiğini belirterek, "Burada birlikte yemek çok güzel oluyor. Ben her gün Ankara'dan geliyorum. Burası benim memleketim." diye konuştu.

Şaziye Yavuz da "Çok güzel bir program oluyor, fakir fukara sebepleniyor. Allah razı olsun. Herkes bir araya geliyor ve birbirini görüyor." dedi.