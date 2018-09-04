Mahalle parkı ilkokul öğrencilerine tahsis edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesince yapımı devam eden ilkokuldaki derslik sayısının fazla olması nedeniyle öğrencilerin toplanma ve oyun alanı daralınca okula mahalle parkı tahsis edildi.

Kent merkezinde yıkıldıktan sonra 24 derslikli olarak yapımı devam eden 30 Ağustos İlkokulunun oyun ve toplanma alanı ihtiyacı ortaya çıkınca devreye belediye girdi. İlkokulun karşısındaki Medrese Mahallesi Kurmay Albay Selahaddin Saygı Parkı okula tahsis edildi.

Okul inşaatı ve park alanında incelemede bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapımı devam eden bina nedeniyle öğrencilerin toplanma ve oyun alanlarının daralması üzerine hareke geçtiklerini belirterek, okulun karşısındaki mahalle parkının devriyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra devir işlemleri ve düzenlemelerin tamamlanacağını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Maalesef öğrencilerin oyun ve toplanma alanı hesap edilmeden yapılan yeni 30 Ağustos Zafer İlkokulunun bahçe problemini çözmek için ilgili arkadaşlarla yerinde inceleme yaptık. Belediye olarak, Kurmay Albay Selahaddin Saygı Parkı'nı 30 Ağustos İlkokuluna tahsis edeceğiz. Şubat ayında inşaatı bitecek. O zamana kadar parkın okulla birleşmesini sağlayacağız. Öğrencilerimiz oyun ve toplanma alanı olarak inşallah tahsis ettiğimiz parkı kullanacak. Bin 800 metre alanı çocuklarımızın oyun ve toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz."



