Mahalle muhtarlığından Mehmetçik'e iftar

ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi Muhtarlığınca Mehmetçik için iftar programı düzenlendi.

Çayırhan Mahalle Muhtarlığınca mahalle sınırlarında yer alan jandarma karakolunda vatani görevini yerine getiren asker için iftar verebilmek üzere harekete geçildi.

Hazırlanan yemekler, jandarma karakolunun bahçesine getirildi. Mahalle Muhtarı Bilal Şerbetçi, karakol komutanları ve askerler, oruçlarını birlikte açtı.

Bilal Şerbetçi, birçok yerde iftar programları düzenlendiğine işaret ederek, "Biz de askerimizle birlikte iftarımızı yapalım dedik ve ramazan ayını güzelliği olan orucumuzu askerlerle ve komutanlarıyla açtık." dedi.



