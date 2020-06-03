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Mahalle muhtarı şehir dışından gelen anne ve babasını kolluk kuvvetlerine bildirdi
NEVŞEHİR’İN ACIGÖL İLÇESİNDE MAHALLE MUHTARLIĞI GÖREVİNDE BULUNAN HASAN YALÇIN, ANNE VE BABASININ ŞEHİR DIŞINDAN İLÇEYE GELMESİNİ KOLLUK KUVVETLERİNE BİLDİRDİ.
Genel 03.06.2020, 14:01 03.06.2020, 14:29
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde mahalle muhtarlığı görevinde bulunan Hasan Yalçın, anne ve babasının şehir dışından ilçeye gelmesini kolluk kuvvetlerine bildirdi.
Muhtarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Nilgun has 5 gün önce
Bir haberi paylaşırken çok uzatıyor sunuz bu da insanı bunaltıyor sunuz 2kelimeyle anlatacaginiz bir haber
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