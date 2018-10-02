Mağarada buldukları yaralı keçiye sahip çıktılar

KARAMAN (AA) - Karaman’da bir mağarada yaralı halde buldukları keçiyi tedavi ettiren iki oto tamircisi, sağlığına kavuşturdukları hayvanın bakımını üstlendi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Yavuz Selim Aksoy ve Ali Beke Yıldırım, arızalanan bir kepçeyi tamir etmek için merkeze bağlı Güldere köyü Şifalı Su mevkisine gitti.

Burada arızalanan kepçeyi tamir eden ustalara, kepçe operatörü ileride bulunan bir mağaradan keçi sesi duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 kilometre ilerideki mağaraya giden Aksoy ve Yıldırım, burada yaralı halde bir keçi olduğunu gördü.

Yaralı hayvanı sırtlarına alarak araçlarının bulunduğu yere getiren tamirciler, veterinere götürüp tedavi ettirdikleri keçiyi iş yerlerinin deposunda 25 gündür besliyor.

Ustalardan Aksoy, gazetecilere, merak ederek arkadaşlarıyla yaya olarak mağaraya gittiklerini söyledi.

Keçiyi bulduklarında bitkin halde olduğunu ifade eden Aksoy, "Keçinin kaç gündür orada olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen yırtıcı bir hayvan tarafından yaralanmış ve mağaraya sığınmış. Nöbetleşe sırtımızda taşıdık. Tedavi ettirdik. Şimdi bakıyoruz. Sahibini bulmaya çalışıyoruz. Çünkü küpesi var. Sahibi çıkmazsa bağış yapacağız. Bu bizim vatandaşlık görevimiz." diye konuştu.

Karaman Madeni Tornacılar, Kaynakçılar, Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay da üyeleri Aksoy ile Yıldırım’ın örnek bir davranış gösterdiğini vurguladı.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Özbay, "Bu keçi bir şekilde yaralanmış ve mağaraya sığınmış. Keçiyi 3 kilometre sırtlarında taşımışlar. Arkadaşlarımız duyarlılık göstererek yaralı bu hayvana günlerdir bakıyor. Kendileri ile gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



