"Maganda" projesine en çok kadınlar sahip çıktı

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Kırıkkale'de düğün magandalarının engellenmesi amacıyla başlatılan proje, özellikle kadınların sahiplenmesiyle başarıya ulaştı.

Valilik öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğünce haziran ayının başında başlatılan "Magandalara Karşı Her Düğüne Bir Polis Projesi" kapsamında muhtarlar, mahalli sanatçılar ve ateşleyici belgesi olan hava fişekleri atmakla yetkili kişilerin bilgilendirilmesinin ardından her düğüne bir polis uygulaması başlatıldı.

Düğünlerde görevlendirilecek sivil veya resmi polis konusunda düğün sahiplerinin önceden bilgilendirildiği projede, kent genelinde düğün veya kutlamalarda kullanılan 5 tabanca, 4 av tüfeği ve 16 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Düğünlerde rastgele açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin silaha adını veren şehir olduğunu, kentte savunma sanayisi açısından çok önemli tesislerin bulunduğunu hatırlattı.

Bununla bağlantılı olarak vatandaşlarda silaha karşı ilgi olduğunu belirten Haktankaçmaz, şunları söyledi:

"Bu bakımdan Kırıkkale'de maganda kurşunuyla yaralanma veya ölümler çok ciddi bir sorundu. Geçtiğimiz yıllarda çok üzerinde durmamıza rağmen farklı eğlenceler, düğün, asker uğurlaması gibi etkinlikler silahlarla kutlanırdı. Buna yönelik hem emniyet hem de jandarma bölgesinde Magandalara Karşı Her Düğüne Bir Polis Projesi'ni başlattık. Her düğüne sivil ya da resmi üniformalı asker veya polis gönderdik, tedbirlerimizi aldık ama asıl bizi başarıya ulaştıran vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılmasıydı. Bu çerçevede projenin başından itibaren muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarımızla toplantılar yapıldı.

Afişlerle, broşürlerle bu konuyu dile getirdik. Vatandaşlarımız mermiyi havaya sıkıyor ama bu mermi sonuçta bir yere inecek. Bu iniş hızıyla bir kişiyi öldürebilir. Bu anlamda bilgilendirmelerimiz oldu."

Haktankaçmaz, özellikle yaz döneminde artan düğün törenlerinde maganda kurşunlarının acı olaylara neden olmaması için bu projenin üzerinde kararlılıkla durduklarını ifade etti.

- "Özellikle kadınlarımız projeye çok ilgi gösterdi"

Şu ana kadar ölüm olayının yaşanmamasının sevindirici olduğunu, bundan sonra da düğün törenlerinde bu önlemleri alacaklarını anlatan Haktankaçmaz, şöyle devam etti:

"İl merkezi ve köylerde yaklaşık bin 300 düğün oldu bu sezonda. Artık düğün sezonlarının sonuna geldik. Bu düğün rakamı kent nüfusu düşünüldüğünde çok ciddi bir rakam. 2017 yılı içinde maganda kurşunu olayında 10 vatandaşımız yaralandı, 23 mala zarar verme olayı meydana geldi, 15 tabanca, 57 av tüfeği ve 55 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti. Bu yıl ise 3 kişi yaralanırken 5 tabanca, 4 av tüfeği ve 16 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bu başarıda en önemli unsur vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri.

Özellikle kadınlarımız projeye çok ilgi gösterdi. Önceden silah sıkan kişi silahı saklama noktasındaydı, şimdi vatandaşımız fotoğrafını çekip emniyet veya jandarmaya gönderiyor. Artık düğün sahiplerimiz de çok duyarlı hale geldi. Tabii bazı münferit olaylar da oldu. Birkaç silah ele geçirildi. Geçen yıllara kıyasla baktığımız zaman çok çok düşük seviyede. Başarımız yüzde 90 seviyelerinde. Bu projeye destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

- "Artık düğünlerimizde silah seslerini duymuyoruz"

Sanayi Mahallesi Muhtarı Faruk Akbulut da projeye sonuna kadar sahip çıktıklarını söyledi.

Proje başlamadan önce tüm muhtarlara eğitim verildiğini anlatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Eskiden düğünlerde en çok silah atılan mahalle bizim mahallemizdi. Bu projeyle silah atmalarda çok ciddi azalmalar oldu. Düğün davetiyesi getiren vatandaşlarımıza broşürlerimizi veriyoruz. Her düğünde bir polis uygulaması olduğunu söylüyoruz. Artık düğün mevsimi yavaş yavaş bitiyor. Çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız da memnun. Mahallemizde haftada 20-25 düğün oluyor. Artık düğünlerimizde silah seslerini duymuyoruz. Eskiden her düğünde yüzde 90 silah atımı oluyordu. Bizim mahallemiz biraz daha kırsal bölgede olduğu için böyle şeylere biraz daha müsait.

Ayrıca vatandaşlarımız bunu bir gelenek haline getirmişlerdi ama şu anda çok ciddi seviyelerde azaldı. Valimiz Haktankaçmaz, İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Çorumlu, mahallemizdeki bir düğüne katılarak projeyi de anlattılar. Vatandaşlarımız da çok olumlu karşıladı. Allah'a şükür, bu yıl herhangi bir sıkıntı yaşanmadı."

Sanayi Mahallesi sakinlerinden Mahmut Buğday da düğünlerde silah atılmasını istemediklerini söyledi.

"Düğünlerde oyun oynansın, sazlar çalınsın, niye silah atılsın?" diyen Buğday, projeden çok memnun olduklarını ifade etti.