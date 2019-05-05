Madımak kadınların geçim kaynağı oldu

KIRŞEHİR (AA) - Doğada yetişen madımak otu, bahar aylarının gelmesiyle Kırşehirli kadınların geçim kaynağı haline geldi.

Merkeze bağlı başta Karıncalı, Sevdiğin, Çayağzı köyleri olmak üzere bir çok bölgede poşet, torba ve bıçaklarını yanlarına alan kadınlar yörede "kuşkuş" olarak da bilinen madımak toplayarak hem pazarlarda satıyor hem de kışlık olarak derin dondurucularda saklıyor.

Kilosu yaklaşık 25 liradan satılan madımak, kadınların aile geçimine katkı yapması için umut oldu.

Karıncalı köyünde madımak toplayan Selma Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde yaşadığını, hem tüketmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için her yıl ilkbahar aylarında madımak toplamak için köylere gittiklerini söyledi.

İçerdiği besin değeri nedeniyle bölgede madımağın çok sevildiğini ifade eden Koç, "Madımağı toplamak çok zahmetli. Elimize poşeti, torbayı alıp özellikle hafta sonlarında yakın köylere gidiyoruz. Bıçakla keserek bir günde 3-4 torba madımak topluyoruz. 4-5 kilo civarında madımak toplayarak pazarda satanlara veriyoruz. Ya da kendimiz pazarlarda satıyoruz. Ayrıca, kışlık için derin dondurucuya atıp saklıyoruz." dedi.

Madımakın sadece nisan ve mayıs aylarında toplanabildiğini ifade eden Seda Köksal da 2-3 haftadır madımak topladığını vurgulayarak, Kırşehir Belediyesi Katlı Pazaryeri'ne gelenlere sattığını söyledi.

Madımak yemeği tarifi hakkında da bilgi veren Köksal, "Madımak yöremizde kuşkuş olarak da biliniyor. Ürünü iyice yıkadıktan sonra yağ ve salça ile kavuruyoruz. Pişmeye yakın da üzerine bulgur ekliyoruz. Piştikten sonra biraz bekleterek yemeğin dinlenmesini sağlıyoruz. Özellikle üzerine yoğurt dökerek yenilmesi tercih edilir." diye konuştu.