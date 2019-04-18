Maden suyu üreticileri Ankara'da bir araya geldi

ANKARA (AA) - Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) üyeleri sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle Ankara'da Beypazarı Maden Suyu İşletmesi öncülüğünde bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MASUDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, 4 ayda bir dernek üyeleriyle bir araya gelip, sektörün sorunlarını konuştuklarını söyledi.

Toplantıların çok faydalı olduğunu belirten Kızıl, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda gündemimizde daha çok çevre ile ilgili konular vardı. Bildiğiniz gibi, sıfır atık projesi ve aynı zamanda çevreye olan zararı azaltmak üzere, poşetlerle başlayan ve devamı gelen birçok atılım olmaya başladı. Bizde maden sektörü olarak, yüzde 99'u cam şişede olan bir sektör. Bizde bu atıklarla ilgili daha iyi nasıl yapabiliriz diye tartışmalara girdik. Hükümetle beraber ve yönetmeliklerle beraber bunları nasıl daha iyi toplanabileceği konuşuldu. Bu anlamda yaptığımız çalışmayı yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da bildireceğiz."

Kızıl, Türkiye’de maden suyu tüketiminin, Avrupa ile karşılaştırıldığına dikkati çekerek, "Bizim doğal maden suyu tüketimimiz, kişi başına yılda 4 litredir. Bunun yanında meyve aromalı maden suyu tüketimimiz de kişi başına 3 litre civarında ve Avrupa’da bu kadar aromalı maden suyu tüketilmiyor." dedi.

Toplantının ardından MASUDER üyeleri Beypazarı Maden Suyu Fabrikasını ziyaret ederek, üretim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.









