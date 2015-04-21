Maden Şehidi Ailelerden Sanık Avukatlarına Tepki

Manisa’nın Soma ilçesinde madenci aileleri, 301 madencinin hayatını kaybettiği davanın başka bir şehre alınması için sanık avukatlarının baskı yaptıklarını savunarak, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın başka bir şehre alınmasına karşı olduklarını belirten maden şehidi aileleri davaya verilen arada tepkilerini dile getirdi. Davada verilen arada konuşan maden şehidi Ergün Sidal’ın babası Durmuş Sidal, avukat sanıklarının maden şehitlerinin ailelerini tahrik etmek istediklerini savunurken, ölen madenci Ahmet Gülcü’nün babası Mehmet Gülcü de avukatların bizzat olayı saptırmaya çalıştıklarını ileri sürdü. Ahmet Gülcü’nün annesi Hanım Gülcü de, duruşmaya ilk defa katıldığını ve ölen çocuklarını kimsenin savunmadığını belirterek, “İçimiz yanıyor. Devamlı içim yanıyor, devamlı ağlamak istiyorum. Sanık avukatlar hep bizim çocukları suçlu yapıyor. Elim, ayağım tutmuyor. Onları dinledikçe elim, ayağım uyuştu" dedi.Maden faciasında oğlu Musa Kara ile damadı Şevki Dermen’i kaybeden Aldülkadir Kara ise, “Buradan davayı başka yere aldırmak istiyorlar. Bize baskı yapıyorlar. Bize zorla baskıya zorluyorlar. İki tane oğlum gitti. Ben burada davamı savunmayacağım da kim savunacak. Sanki madenin mühendisleri gibi orada savunma yapıyorlar. Kaç sene çalıştın madende. Madenin kapısından girmemiş, birde haritadan cevap veriyor. Yazık, yazıya göre cevap veriyor. Biz sükunetimizi koruyoruz. Biz bağırsak, çağırsak davayı buradan alacaklar. Biz dava başka yere alınırsa nasıl gideceğiz. Bizde garibanız. Gidemeyeceğiz oralara, onlar haklı çıkacak" diyerek tepkisini dile getirdi.Faciada damadı Osman Fındık’ı kaybeden Ramazan Uslu ise, “Sükunetimizi koruyacağız. Eğer, dava başka şehre alınırsa biz oralara gidemeyiz" dedi.